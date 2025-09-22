Un motociclista chocó contra un DiDi y sufrió graves fracturas

Un fuerte siniestro vial ocurrió el pasado domingo en el departamento Chimbas. El hecho terminó con un motociclista internado en el Hospital Rawson. El episodio sucedió cerca de las 17:00, en la intersección de calle 9 de Julio y 25 de Mayo.

Según informaron desde la Policía de San Juan, el choque se produjo cuando una camioneta Citroën Aircross, conducida por Leonel Maya Reynoso (26), chofer de la aplicación DIDI, quien llevaba como acompañante al funcionario policial Rodolfo Luna, circulaba por calle 25 de Mayo en dirección al Oeste.

En ese trayecto, el vehículo impactó contra una moto Motomel Serie 2 de 150 cc, que no llevaba dominio, y era conducida por Miguel Urriche (29), quien transitaba por calle 9 de Julio hacia el Sur. Tras el impacto, el motociclista sufrió lesiones de consideración, entre ellas posibles fracturas, y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece bajo atención médica.

En la zona trabajó personal de la Comisaría 17ª con la intervención del fiscal Francisco Nicolía y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. El primer policía en actuar en el lugar fue el agente Luciano Giménez.