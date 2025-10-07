Un motociclista chocó en un cruce de avenidas y sufrió una dolorosa lesión

Un fuerte siniestro vial se registró este lunes por la noche en una de las esquinas más transitadas de la Capital sanjuanina. El hecho ocurrió alrededor de las 22:40 del 6 de octubre, en la intersección de Avenida España y Avenida Libertador entre un auto y una moto.

Según informaron fuentes policiales, la colisión fue protagonizada por una motocicleta 150 cc ZR, conducida por Jorge Gabriel Encina Gil, de 20 años. Este joven iba acompañado por su pareja, Sofía Peña, de 26 años.

En ese contexto ellos avanzaban con normalidad de este a oeste por Libertador cuando, al llegar al cruce con España, el rodado impactó contra un automóvil Volkswagen, guiado por Enzo Julián Espinoza de 26 años. Posteriormente Encina manifestó que el semáforo estaba en cambio de color al momento del impacto.

Personal de la Comisaría 4ª, con intervención inicial del cabo Cristofer Díaz, trabajó en el lugar. Además, se solicitó al Cisem las imágenes de la cámara ubicada en la esquina, que habrían registrado el siniestro y serán clave para determinar responsabilidades.

Una ambulancia de emergencias médicas asistió a los ocupantes de la moto y trasladó al conductor al hospital, diagnosticando en primera instancia una posible fractura en la pierna derecha. La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del hecho.