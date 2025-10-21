Un motociclista sufrió una grave lesión en el cráneo por un fuerte choque

En horas de la mañana de este martes 21 de octubre, alrededor de las 07:00, un violento siniestro vial se registró en el departamento Sarmiento, precisamente en la intersección de Ruta 319 y calle Matías Zavalla.

De acuerdo con la información policial aportada por la Comisaría 8ª, el hecho ocurrió cuando un auto Peugeot 505, conducido por Fabián Varela, circulaba por Ruta 319 en sentido de oeste a este. Al llegar al cruce con Matías Zavalla, el conductor intentó girar hacia el norte para incorporarse a esa arteria, pero no advirtió la presencia de una motocicleta Appia 159 cc. Todo terminó con una fuerte colisión con la parte frontal izquierda del vehículo.

Como consecuencia del impacto el motociclista, identificado como Alejandro Molina de 27 años, cayó sobre la calzada y sufrió heridas de consideración. Fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Ventura Lloveras, donde fue atendido por el doctor César Funes.

El profesional diagnosticó politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano grave con pérdida de conocimiento temporal, por lo que se dispuso su traslado al Hospital Rawson para una evaluación más completa y un control de mayor complejidad.