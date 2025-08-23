Un nuevo siniestro vial ocurrió por la tarde de este viernes 22 de agosto, en el departamento Rawson. El hecho terminó con un motociclista herido que debió ser trasladado de urgencia al hospital Guillermo Rawson.

El hecho se registró pasadas las 19:45 en la intersección de calles República del Líbano y Salta. Según informaron fuentes policiales, una motocicleta Zanella RX 150 cc colisionó contra una camioneta modelo Fiat Toro de color gris.

A raíz del impacto, el conductor del rodado de menor tamaño sufrió lesiones de consideración y fue asistido en el lugar por personal médico del 107, que luego lo derivó al hospital.

Por el momento no ha trascendido cuál es el diagnóstico de esta persona que fue ingresada en el hospital Dr. Guillermo Rawson. El caso quedó en manos del personal de la comisaría 24°.