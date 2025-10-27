Durante la madrugada de este lunes, un nuevo siniestro vial se registró en el departamento Rivadavia y dejó como saldo a un motociclista trasladado al hospital para ser asistido. El hecho ocurrió cerca de las 3.15 de la mañana, en la intersección de calles Pueyrredon y Mariano Moreno.

De acuerdo a la información policial, el episodio tuvo como protagonistas a un automóvil Volkswagen Gol Trend conducido por un hombre de 60 años, identificado como Luis Alberto Hormazábal, y a una motocicleta Motomel de 150 cc guiada por Braian Ramiro Espina, de 24 años.

Según las primeras pericias, el auto circulaba de sur a norte por calle Mariano Moreno, mientras que la moto se desplazaba por Pueyrredon en dirección este-oeste. En esa intersección se produjo la colisión que terminó con el conductor del rodado menor en el suelo.

Producto del impacto, el joven motociclista fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Rawson, donde quedó bajo observación y se le realizaron estudios de control. En principio, no presentaría lesiones de gravedad.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 13ª, bajo las primeras actuaciones de la agente Laura Pérez, quien coordinó las tareas de asistencia y la remoción de los vehículos involucrados.