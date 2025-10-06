Un pequeño de dos años perdió dos dedos de una de sus manos tras un accidente en su casa de villa Rojas en Rawson. Tras el accidente doméstico lo llevaron de inmediato a un centro asistencial, pero no pudieron hacer nada para salvar los dedos.

De acuerdo a las primeras informaciones, este hecho ocurrió durante la tarde de este domingo en una vivienda de villa Rojas en Rawson.

Se cree que el pequeño estaba jugando cerca de una moto, hasta que en un descuido metió su mano derecha en la parte de la transmisión del rodado, un movimiento del niño habría causado que los elementos de la moto le cortaran dos dedos de su mano derecha.

La madre del niño, una joven de 23 años, logró ver el momento en el que el niño comenzó a llorar tras sufrir esta grave herida. La joven salió en un auto particular y llevó a su niño al centro asistencial René Favaloro, más conocido como “La Rotonda” de Rawson.

En este centro de Salud asistieron al pequeño, controlaron la hemorragia y lo derivaron al hospital Rawson, en donde el pequeño quedó internado a la espera de que se recupere totalmente. Más allá de la amputación, ahora los médicos y la familia trabajan para evitar una posible infección que podría poner en riesgo a este niño.