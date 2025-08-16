La tarde del viernes en un punto de Santa Lucía se vio alterada por un siniestro que dejó a un niño de 4 años hospitalizado. Un camión chocó de frente con una carreta que era impulsada por un caballo y dejó al pequeño con heridas y golpes, según informaron fuentes policiales.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Colón y Cordillera de los Andes, cuando el camión amarillo, que circulaba de Sur a Norte, embistió de frente a la carreta traicionada a sangre, que circulaba en sentido contrario.

La fuente policial indicó que el testimonio del camionero fue que quien conducía la carreta, ingresó de manera repentina a la calzada. El que guiaba el vehículo tracción a sangre fue identificado como Alejandro Álvarez de 33 años, mientras que con él viajaba el pequeño que resultó herido y que fue trasladado al Hospital Rawson.

La fuente policial también indicó que el relato del conductor de la carreta fue que se detuvo al costado de un kiosco y bajó para comprarle algo a su sobrino. Segundos después, el caballo se asustó por las luces y el ruido de otros vehículos que pasaban por el lugar y avanzó, llevando la carreta al centro de la calle, cruzándose de esta manera, en la trayectoria del camión.

El choque dejó herido al equino, quien solo sufrió heridas superficiales y no corre riesgo de vida. En cuanto al niño lesionado, sufrió golpes y heridas en su mano derecha. Las fuentes policiales confirmaron que el pequeño se encuentra fuera de peligro. Por último, el camionero no sufrió lesiones de consideración.

El camión no sufrió daños importantes, detalló la fuente policial.