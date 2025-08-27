Un llamado anónimo poco después de las 10 horas de este miércoles activó una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad en San Martín: la Escuela Secundaria Augusto Pulenta, ubicada en Villa Don Bosco, fue evacuada inmediatamente tras un aviso que advertía sobre una bomba, aunque no especificaba si el artefacto se encontraba dentro del edificio.

La geolocalización del llamado permitió identificarlo como proveniente del propio establecimiento educativo, lo que llevó a desplegar el protocolo de seguridad en el lugar y desalojar a todos los estudiantes, docentes y personal presente.

Alrededor del mediodía, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) en Delitos Genéricos se encontraba trabajando en el lugar, aún sin confirmaciones sobre la existencia de explosivos. No se descarta que el autor del llamado haya sido un menor.

Las autoridades directivas del colegio transmitieron tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa asegurando que la situación estaba “bajo control”.