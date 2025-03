Nuevamente sufrió un robo la Iglesia Evangélica Jesús Vive, en el loteo San Felipe de Chimbas. Los delincuentes violentaron las rejas del templo, robando sillas y ropa destinada a donaciones, informaron los damnificados.

El incidente ocurrió en la madrugada de hoy. La dueña del lugar, María Aurora Calvo Rosales, realizó la denuncia en la Comisaría 26. Se llevaron ropa, calzados y hasta un lavamanos de piedra.

Este no es el primer episodio de inseguridad que sufre el lugar, aunque la mujer destacó que la frecuencia está en aumento. “Esta es la quinta o sexta vez que entran. Antes no hacíamos la denuncia porque pensábamos que con solo saber quiénes eran se iba a calmar. Pero ahora ya saben que no vive nadie aquí y aprovechan”, contó Rosales.

La iglesia funciona en el barrio desde 2010 y también sirve como centro de ayuda para personas en situación de vulnerabilidad. “Con eso es que ayudamos a la gente que se arrima a la iglesia. Les damos ropa, calzado, útiles, mercadería. Hace dos semanas le dimos ropa a una señora con niños que buscan en los tachos de basura para poder vender cartones”, relató con impotencia.

Además del daño material, la mujer lamentó que la inseguridad frena sus actividades solidarias. “Antes de la pandemia, funcionaba una escuelita acá. Este año queríamos volver a abrirla, pero con estos robos no podemos. No hay seguridad, nos van a robar todo”, dijo.