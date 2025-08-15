Un obrero cayó desde un cuarto piso del edificio 9 de Julio en Capital. De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre estaba haciendo una soldadura en altura cuando cayó. Tiene serias heridas en la cabeza y múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.

Si bien la noticia se conoció este viernes, trascendió que el trabajador se cayó el miércoles pasado durante y su accidente generó gran alarma entre los trabajadores que se encontraban en la obra de refuncionalización de este histórico edificio de Ignacio de la Roza entre Jujuy y Aberastain que pasó a manos del Poder Judicial.

De acuerdo a fuentes policiales, el trabajador fue identificado como Matías Fioretti Aballay de 30 años. Este hombre se encontraba realizando soldaduras en un sector de la obra en el cuarto piso, hasta que en un momento se le habría desprendido el arnés y el obrero se cayó.

Pocos minutos después el hombre fue atendido por una ambulancia y lo trasladaron de urgencia al hospital Rawson. Tras las primeras revisiones, los médicos determinaron que el trabajador sufrió contusión cráneo facial, traumatismo de tórax, varias escoriaciones y politraumatismo.