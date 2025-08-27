Un pequeño fuego se transformó en un incendio que consumió 5 humildes casas en Santa Lucía

Saúl Lucero relató con tristeza y resignación como un incendio arrasó con su humilde vivienda y la de 4 de sus vecinos. El fuego se originó en un descampado ubicado detrás de las casas afectadas pertenecientes al Asentamiento San Cayetano, en Alto de Sierra, Santa Lucía.

Una inoportuna quema de pastizales sumado al viento Zonda, provocaron que las llamas se salieran de control y avancen sobre los techos de los domicilios de estas familias, según contó al móvil de Canal 13 el hombre que junto a su familia lo perdieron todo en la siesta de este miércoles.

Una vecina se acercó corriendo y a los gritos avisándoles que se les empezaba a prender fuego la casa. De inmediato Saúl y su esposa sacaron a los niños afuera y comenzaron echar agua, pero las llamas ya avanzaban sobre el techo. "De un momento a otro ya teníamos toda la llama arriba de la casa", expresó.

Saúl contó que volvió a ingresar a la casa buscando salvar algunos electrodomésticos de gran valor. El fuego era tan intenso a esa altura que el techo de cañizo comenzó a ceder y se fue cayendo de a poco, por lo que, pedazos de nylon calientes comenzaron a caerle encima y se le quemaron los brazos. Las pérdidas en su vivienda fueron totales.

El vecino más próximo del hombre alcanzó a rescatar algunos electrodomésticos, pero salvando eso, también se quedó con lo puesto. La Policía de San Juan detalló que otras tres familias resultaron afectadas por el siniestro de gran magnitud.

"No quedó nada de la casa, se nos quemó todo, hemos quedado con lo puesto", dijo Saúl. Luego añadió: "Nos cansamos de llamar a los bomberos y luego de una hora y veinte minutos apareció una dotación en una camioneta. Parece que traían poca agua porque echaron un poco y se les quedó sin agua"

Las otras dotaciones de bomberos llegaron una hora y media después de iniciado el incendio y poco pudieron hacer a esa altura. Personal del municipio santaluceño se acercó al asentamiento y habló con estas familias. “Nos dijeron que nos iban a ayudar en lo que pudieran. Confiamos en ellos y sabemos que nos van a ayudar", contó.

"Tenemos que empezar de nuevo porque no nos ha quedado nada", se lamentó Saúl. El hombre contó que él, su esposa y sus cuatro hijos pasarían la noche en una habitación que su padre les ofreció.

La familia de Saúl está compuesta por él, su esposa, tres hijos de 3,8 y 12 y una hija de 16 años. "Lo poco que puedan traernos sirve", comentó el hombre que perdió su casa hecha de adobe y cañizo por un imprudente incendio.