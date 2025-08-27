Un perro descubrió a una pareja que viajaba con más de 5 kilos de cocaína

Un importante golpe al narcotráfico tuvo lugar en las últimas horas en San Juan, cuando personal del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional detuvo a dos personas que transportaban cocaína oculta en un vehículo que circulaba por Caucete.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 202 de la Ruta Nacional N°141, en el Paraje Control Forestal, durante un control de rutina a una camioneta Fiat Toro que se desplazaba desde Salta con destino a Mendoza.

La unidad era ocupada por un hombre de nacionalidad boliviana y una mujer argentina, quienes dieron respuestas evasivas durante la entrevista inicial, lo que generó sospechas en los gendarmes.

Para reforzar la inspección se utilizó a un perro especializado en detección de drogas, que rápidamente marcó la presencia de estupefacientes en la rueda de auxilio ubicada debajo de la caja del rodado.

Con autorización de la Fiscalía Federal de San Juan, los efectivos revisaron la cubierta y encontraron en su interior cuatro ladrillos y una bolsa con 91 cápsulas de sustancia blancuzca. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 5 kilos 296 gramos.

Además de la droga, los uniformados incautaron 3.930.000 pesos argentinos, tres teléfonos celulares y la camioneta utilizada para el traslado. Todo quedó bajo custodia de la fuerza para ser puesto a disposición de la Justicia.

Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos en el lugar y trasladados a sede judicial. La Justicia Federal de San Juan investiga ahora la conexión del cargamento con posibles redes de narcotráfico que operan entre el norte del país y la región de Cuyo.