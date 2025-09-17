En plena siesta, en la esquina de Meglioli y Doctor Ortega, este miércoles se produjo un incendio de cañaverales y palmeras. El siniestro se habría generado en una vivienda contigua a esta vegetación seca, cuando unos niños de la propiedad jugaban con fuego. Afortunadamente, las llamas fueron sofocadas por un policía, un empleado municipal y bomberos, según registraron periodistas de Radio Activa.

A pocos metros del cementerio ubicado en calle Meglioli y a 100 metros de una garita policial, se produjo el incendio pasadas las 15. Apenas unos minutos de iniciado el incendio, llegó un policía motorizado a la esquina. A su vez, un municipal que pasaba por el lugar con un camión regante se detuvo y junto con el efectivo empezaron a sofocar las llamas.

En las imágenes registradas por los periodistas se puede ver como niños vecinos al cañaveral incendiado, se acercaban al policía que manipulaba la manguera del camión regante, para pedirles que les llene de agua unos baldes, ya que el fuego también se extendió a un gallinero.

En la zona se cortó la energía eléctrica porque el incendio alcanzó a quemar unos cables. Un vecino se acercó a los periodistas y contó que vio a los niños vecinos jugando con fuego y que se les había “ido de las manos las llamas”.

El cabo Gastón Rojas de la Unidad Operativa Ansilta fue quien llegó al lugar y se anticipó al trabajo de los bomberos de la Policía de San Juan que llegaron minutos después de iniciado el siniestro. El efectivo contó que apenas se enteró del siniestro se apresuró a estar en la zona.