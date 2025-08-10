Un siniestro vial ocurrido este domingo enlutó al departamento Jáchal. Carlos Esteban Monardez,de 31 años, cabo de la Comisaría 21°, falleció luego de que el automóvil que conducía volcara en la localidad de Villa Mercedes.

El hecho se produjo pasadas las 4 de la madrugada, en la intersección de calle Eugenio Flores y calle Honda. Por motivos que aún eran investigados, el vehículo particular que manejaba el efectivo policial terminó volcando. Monardez quedó atrapado entre los hierros y murió en el lugar, pese al trabajo del personal de emergencias.

Fuentes policiales indicaron que el cabo, valorado por sus compañeros como un buen funcionario, se encontraba franco de servicio y viajaba solo al momento del accidente. Las autoridades trabajan para establecer las causas que provocaron la pérdida de control del rodado.