Lucas Mazzaforte protagonizó un hecho que activó las alarmas en el Penal de Chimbas. Según publicó el medio Tiempo de San Juan, el reo intentó autoagredirse, prendiendo fuego el colchón de su celda y obstaculizando el ingreso de los guardias que intentaban socorrerlo. El hecho ocurrió el pasado viernes y Mazzaforte tuvo que ser hospitalizado, ya que sufrió quemaduras en sus manos, brazos y piernas. Luego de ser asistido, volvió a su celda en el Serivicio Penitenciario.

El preso cumple condena por el delito de robo y por ser reincidente. Fuentes policiales informaron que no sería la primera vez que intentó autoagredirse, por lo que las autoridades consideraron comenzar un tratamiento psiquiátrico para determinar si el reo tiene algún problema de salud mental.

Lucas Mazzaforte está alojado en el Pabellón de Máxima Seguridad, en el Sector 4 del Servicio Penitenciario Provincial. El interno tiene problemas de conducta y anteriormente protagonizó otros hechos de violencia para autoagredirse, informaron fuentes oficiales.

El preso hoy se encuentra fuera de peligro, pero es asistido por las curaciones. Como no es la primera vez que ocasiona incidentes y se pone fuera de sí, se pidió que se le realicen estudios médicos para determinar si posee alguna patología psiquiátrica.