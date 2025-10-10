Un principio de incendio en el Penal dejó a un interno con heridas

Durante la madrugada de este viernes, se registraron momentos de alarma en el Servicio Penitenciario Provincial a raíz de un principio de incendio en una celda. La rápida actuación del personal penitenciario logró controlar la situación antes de que escalara. No obstante, fue necesario brindar asistencia a uno de los reclusos, quien, aunque fuera de peligro, permanece bajo observación médica, según informó la Policía.

El Servicio Penitenciario Provincial precisó que el incidente tuvo lugar en la Celda N° 38 del Pabellón N° 5, Sector N° 1. El personal de Guardia Externa fue quien alertó la situación al observar humo emanando de una de las ventanas, lo que desencadenó la aplicación inmediata de los protocolos de seguridad. La posterior revisión determinó que el fuego se originó en una almohada colocada sobre un fuelle dentro de la Celda N° 38, ocupada por el interno Cristian Manuel Sarmiento Sosa, quien presentaba dificultades respiratorias.

Medidas de seguridad

El recluso afectado fue trasladado de inmediato al área de enfermería del Penal. Más tarde, se coordinó su atención y estudios en un centro de salud externo. En horas de la mañana, regresó a la unidad penitenciaria, donde se encuentra actualmente en el área de Sanidad, estable y bajo vigilancia médica.

De manera simultánea, se requirió la intervención del Grupo de Operaciones Tácticas, División Requisa y División Sanidad para asegurar la integridad física de todos los internos alojados en el Pabellón N° 5. Las autoridades competentes, incluyendo la Policía de San Juan, la UFI Genérica y la División Bomberos, fueron notificadas y llevaron a cabo las inspecciones pertinentes en la celda y el pabellón. Se confirmó que la infraestructura no sufrió daños por el fuego o el humo, y el sector quedó habilitado para su uso.