Un rayo alcanzó una vivienda del Medanito y los dejó sin tendido eléctrico

Este sábado en horas de la mañana, una familia del Medanito vivió un hecho insólito por el que vivieron momentos de pánico. En medio del temporal de Santa Rosa en San Juan, que trajo consigo una gran tormenta, un rayo cayó a metros de su casa e “ingresó” a su vivienda. Afortunadamente, no se registraron heridos y debióa ctuar la policía, en conjunto con una dotación de bomberos para apagar el fuego.

El hecho inició cuando un rayo alcanzó un árbol que se encuentra a unos 20 metros de la casa de la familia Moreira. El árbol tenía alguna de sus ramas en contacto con el tendido eléctrico de la vivienda, por lo que el rayo se “desplazó” por el cable, ingresando de esta forma a la galería de la casa.

El ruido del rayó y la explosión del tendido eléctrico generó pánico para quienes viven dentro de este hogar. Afortunadamente, ninguno de ellos salió herido, aunque la consecuencia mayor es que quedaron sin luz y a la espera de que se modifique todo el tendido.

Además, producto del impacto del rayo en el árbol, este se quemó y a su vez, se incendiaron pastizales de su alrededor. Es por eso que tuvo que actuar una dotación de bomberos para controlar el incendio.