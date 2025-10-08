Un sanjuanino chocó contra un colectivo y sufrió una herida en la cabeza

En la mañana de este miércoles, alrededor de las 07:40, se registró un siniestro vial en la intersección de calle 9 de Julio y Segovia, en el departamento Angaco.

El hecho involucró a un colectivo de transporte público de la empresa Albardón, un Mercedes Benz interno 441 conducido por Nicolías Mereles, y a un Volkswagen Quantum color marrón al mando de Juan González.

De acuerdo con las primeras pericias, el colectivo circulaba por calle Segovia de norte a sur, mientras que el auto lo hacía por 9 de Julio de este a oeste, produciéndose el impacto en la esquina mencionada.

Como consecuencia del choque, el conductor del Volkswagen fue asistido por personal de emergencias médicas y trasladado al hospital, tras sufrir un golpe y una herida cortante en la cabeza. En tanto, ni el chofer ni los pasajeros del colectivo presentaron lesiones.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 20ª, siendo el primer interviniente el agente Federico Dizalvo. Las autoridades continúan con las tareas de rigor para establecer responsabilidades en el siniestro.