Un robo realmente impactante se dio en la provincia de San Juan recientemente. Todo se dio en el departamento Rawson, cuando delincuentes ingresaron a la casa de un fotógrafo en horas de la noche del pasado jueves. De allí se llevaron una cantidad inmensa de equipos valuados en millones de pesos.

La víctima es Ariel Gélvez, un profesional del mundo de la fotografía y el video, el cual reside en Villa Krause. Según lo que comentó el afectado a Diario 13, él se retiró de su vivienda situada en calle Espeleta sobre las 22:00. Al momento de regresar, alrededor de las 00:00, descubrió que los ingresos a su hogar estaban forzados.

'Han reventado la puerta del fondo y han forzado el portón del frente. Entraron por el fondo y han reventado unas rejas de una ventana de vidrio. Entraron a la casa por esa ventana, ahí han entrado al estudio. Todavía estoy terminando de ver que me han llevado, porque voy buscando de a poco y ahí veo que me van faltando cosas', reveló.

El valioso e impactante botín que se llevaron los delincuentes:

Go Pro 5

Go Pro 9

Flash SB 700 de Nikon

Notebook Sony Vaio con un i7

3 iluminadores de una filmadora

Bicicleta Benson

Velocímetro digital

500.000 pesos en efectivo

2 mil dólares (destinados a comprar una cámara nueva)

Disco sólido

2 Discos externos de un terabyte cada uno

Una caja con 5 pendrives de 32 GB.

Una disquetera

Una lectora de DVD

'La verdad que no sé qué hacer, estoy tratando de ver si pueden conseguir las cámaras del CISEM y ahí ver. Ya hice la denuncia en la comisaría 6ta. Esperemos que haya alguna novedad. Es la tercera vez que me roban equipos de trabajo. No tengo ganas de seguir más', sentenció.