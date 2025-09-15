En la siesta de este lunes se produjo un siniestro de tránsito que obligó a las autoridades a realizar un corte parcial en un tramo de Circunvalación. El hecho se produjo pasadas las 16 horas en el anillo interno de la avenida, a la altura del puente de Avenida Rawson, según informaron fuentes policiales.



La Policía de San Juan cortó la calzada derecha 100 metros antes y después de donde se produjo el siniestro. En el tramo afectado se juntaron varios vehículos que debieron reducir la velocidad para pasar por la zona.

Al lugar se hizo presente personal del 107, quienes atendieron a los accidentados. Al parecer uno de los protagonistas es el conductor de un auto negro. La Policía trabaja en el lugar con las pericias correspondientes.

