Un vecino de Rawson fue víctima de una estafa virtual tras confiar en un supuesto gestor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). A través de un grupo de WhatsApp, lo convencieron de comprar una carpeta habitacional y terminó perdiendo 600 mil pesos.

La denuncia fue radicada el lunes 25 de agosto en la Subcomisaría Hipódromo. El damnificado, identificado como Jorge Fernández, relató que en un grupo de WhatsApp conoció a un hombre que aseguraba tener a la venta carpetas de futuras viviendas del IPV. Si bien no trascendió a qué proyecto habitacional se refería, el presunto gestor le garantizó que la casa estaba asegurada y lo instó a cerrar el trato cuanto antes mediante un pago inicial.

Durante el fin de semana, Fernández aceptó la propuesta y realizó dos transferencias por un total de 600 mil pesos. Sin embargo, una vez recibido el dinero, el supuesto vendedor bloqueó al vecino y cerró la cuenta, dejándolo sin posibilidad de contacto.

Ante la maniobra fraudulenta, la víctima se presentó en sede policial y la investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Como primeras medidas, la Justicia dispuso el análisis de las capturas de las conversaciones, el rastreo de la línea utilizada para concretar la estafa y la solicitud de informes bancarios para identificar el destino del dinero.

Desde el IPV recordaron que no existe la venta de carpetas oficiales a través de particulares y recomendaron a la población extremar las precauciones para evitar caer en este tipo de engaños, cada vez más frecuentes en redes sociales y grupos de mensajería.