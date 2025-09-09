Un incendio de gran magnitud sorprendió esta madrugada a los vecinos de Caucete. El siniestro se produjo en un complejo comercial ubicado en avenida De los Ríos, antes de Ruta 270, y las llamas afectaron un gimnasio, un taller mecánico y seis vehículos que terminaron completamente calcinados.

El alerta llegó al 911 pasadas las 4 de la mañana, cuando un sereno de 26 años que se encontraba en el lugar logró escapar y dar aviso a la Policía. Al arribar, bomberos constataron que el fuego se había iniciado en el taller mecánico y se expandía con rapidez.

“Se trabajó arduamente, con mucha conciencia, tratando de salvar lo material, pero el fuego ya había alcanzado el interior del taller, produciendo la pérdida total de seis vehículos que se encontraban en el lugar”, explicó el comisario Marcelo Cobos, de la Departamental 6, en diálogo con Radio Sarmiento.

Dotaciones de bomberos de Caucete y departamentos vecinos combatieron las llamas durante varias horas hasta lograr controlarlas. Ahora restan las pericias que determinarán el origen del siniestro.

Además de las pérdidas materiales, no se registraron heridos. “El sereno pudo salir a tiempo y fue quien alertó a las fuerzas de seguridad”, destacó Cobos. En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría 9ª, Unidades Operativas y distintos cuarteles de bomberos.