Un voraz incendio en una finca abandonada causó terror en Sarmiento

Por la tarde del pasado miércoles 13 de agosto, vecinos del departamento Sarmiento se llevaron un gran susto. Esto se debe a que en una finca abandonada se desató un importante incendio que comenzó a descontrolarse.

Esta situación se produjo en la zona de Las Lagunas, precisamente sobre calle Bufano. Allí se encuentra una finca en la que actualmente no reside nadie, pero que se vio afectada por una quema de pastizales que se produjo en las inmediaciones.

El fuego comenzó a avanzar velozmente por lo que desde la familia Leiva, quienes residen al lado de este terreno, llamaron al 911 por temor a que las llamas afectaran su propiedad. Gracias a esto una dotación de Bomberos se hizo presente.

Por fortuna los especialistas pudieron actuar a tiempo, antes de que este siniestro afectara a alguna persona o alguna de las viviendas que hay en la zona.