Una madre sanjuanina vivió una situación verdaderamente preocupante durante el pasado sábado 4 de octubre. La mujer notó que su hija de 1 año y 7 meses no reaccionaba, por lo que tuvo que llamar a Emergencias rápidamente a pedir ayuda a efectivos policiales.

Desde la Policía de San Juan informaron que todo comenzó en una vivienda situada en el Lote Hogar N° 34, en el departamento Rivadavia. En ese domicilio reside una ciudadana llamada Brisa Búbeda, quien se encontraba al cuidado de su pequeña hija.

La mujer notó que la criatura no estaba respirando y al no poder ayudarla, tomó su teléfono para pedir auxilio. Así fue como el agente García de la comisaría 38° llegó hasta el domicilio y notó que la bebé directamente no presentaba signos vitales, por lo que inmediatamente comenzó con las maniobras de resucitación.

Mientras hacía RCP el uniformado pidió por un móvil que llegó minutos después, en el que trasladaron a la menor hasta el hospital Marcial Quiroga con la colaboración de otros patrulleros que despejaron el tránsito. Al nosocomio llegó con pulso cardíaco y fue atendida por el Dr. Franco Fernández quien la diagnosticó con convulsión febril. Por este motivo la pequeña quedó ingresada en el centro asistencial para que evalúen su evolución.