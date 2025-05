Una mujer de nacionalidad brasilera debió ser rescatada por las autoridades sanjuaninas luego de desorientarse en su intento por cruzar a Chile por el Paso de Agua Negra. El operativo de búsqueda se activó tras detectarse que la mujer nunca llegó al control aduanero chileno, lo que encendió las alarmas en ambos lados de la cordillera.

El hecho ocurrió durante el fin de semana y fue confirmado por Javier Barrionuevo, periodista de Iglesia. Según detalló, la turista —de 30 años— viajaba sola en una camioneta y utilizó un camino alternativo que no está habilitado para cruzar la frontera. El GPS la habría desviado hacia una huella sin señalización, lo que provocó su extravío en plena zona montañosa.

Al no registrarse el ingreso del vehículo al territorio chileno, Carabineros dieron aviso a la aduana argentina. Inmediatamente se montó un operativo conjunto de búsqueda que involucró a Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan (comisaría 22°), Bomberos del destacamento N.º 8 y personal de Protección Civil.

Finalmente, la mujer fue hallada en su vehículo, visiblemente deshidratada, desorientada y con signos de agotamiento. No llevaba agua ni equipo de primeros auxilios, y fue asistida en el lugar. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud y no requirió traslado a un centro médico.

El subinspector a cargo explicó que este tipo de situaciones son frecuentes debido a que algunos caminos secundarios no están debidamente señalizados, lo que puede inducir al error a quienes no conocen la zona. Además, remarcó la importancia de no transitar la ruta internacional en soledad y de contar siempre con provisiones básicas para emergencias.