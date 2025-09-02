Este martes 2 de septiembre comenzó con un nuevo siniestro vial en la provincia de San Juan. El mismo tuvo lugar en el departamento de Chimbas, cuando una persona a bordo de una camioneta impactó desde atrás a un ciclista.

El episodio en cuestión ocurrió sobre la calle Benavidez, cuando un sanjuanino se movilizaba con tranquilidad sobre una bicicleta. En ese contexto, todo se salió de control cuando llegó al tramo comprendido entre Necochea y Chacabuco.

Lo que sucedió fue que una camioneta de la marca Volkswagen de tipo utilitario, impactó desde atrás al ciclista. Por este motivo quien se movilizaba en el rodado de menor tamaño se dio un violento golpe contra el suelo.

Si bien no ha trascendido cuál es su diagnóstico preciso, se sabe que las lesiones que sufrió serían de gravedad. Actualmente el caso está siendo investigado por el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.