Una camioneta terminó arriba de la vereda tras chocar con un auto en una intersección de Capital. En horas de la siesta de este domingo, una Citroën Berlingo impactó con un Renault Logan dejando un herido. La Policía informó que trabaja para determinar las responsabilidades de los conductores.

El siniestro dejó un herido, aunque no de gravedad, por lo que no necesitó de atención médica, ni de traslado a un centro de salud u hospital. El impacto ocurrió en la intersección de Avenida de Circunvalación (anillo externo) y 9 de Julio, donde quienes circulan por 9 de Julio tienen la prioridad de pase. Lo que significa que uno de los conductores no respetó la señal de tránsito.

Tras el impacto de ambos vehículos, terminaron al costado del camino, pero la camioneta quedó arriba de la vereda.

La Policía busca determinar la responsabilidad de los conductores.

Fuerte choque en Pocito

Este domingo 11 de mayo comenzó con un nuevo siniestro vial en la provincia de San Juan. El mismo tuvo lugar en el departamento Pocito, cuando cinco jóvenes que viajaban dentro de un automóvil se estrellaron contra varios elementos, milagrosamente sin sufrir lesiones severas.

La secuencia se dio alrededor de las 06:30 de la mencionada jornada. En ese momento, un Citroën C3 avanzaba de oeste a este por la calle 7. El rodado era guiado por Germán Díaz Moncho, de 26 años de edad, quien llevaba de acompañantes a Pérez Castro, de 20; Agostina Cortez, de 23; Melani Mercado, de 29; y Carolina del Valle Palacio, de 23 años.

Todos estos jóvenes estaban regresando juntos de un boliche, cuando, de un momento a otro, Díaz Moncho perdió el control del rodado. En ese momento, se salió de la calzada y pasó por encima de un canal de riego. Luego de esto, destruyó el cerco perimetral de una casa que hay en la zona.

Sin embargo, eso no detuvo la marcha del vehículo, que se estrelló contra un árbol que terminó arrancando, para finalmente impactar contra otro de mayor porte que sí lo hizo detenerse. A pesar de las múltiples colisiones, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones graves. Ahora el caso está en manos de la UFI de Delitos Especiales.