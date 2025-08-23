Una detenida, cocaína y más de $400 mil secuestrados en un allanamiento

Un allanamiento llevado a cabo por el Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan resultó en la detención de una mujer y el secuestro de una cantidad considerable de cocaína y dinero en efectivo. El operativo se realizó en el Barrio Las Lagunas, en la localidad de La Bebida, en Rivadavia, tras una investigación por la venta de estupefacientes en la zona.

El procedimiento, coordinado con la Unidad Fiscal Federal y con el apoyo del Grupo GERAS, permitió el arresto de una mujer de 30 años que, al momento del allanamiento, se encontraba bajo la modalidad de detención domiciliaria por un delito de similares características.

Durante el registro del domicilio, los agentes encontraron y secuestraron varios elementos clave para la comercialización de drogas. Entre ellos, se incautaron 430.000 pesos en efectivo, cerca de 400 gramos de cocaína (en forma de polvo blanco), una balanza de precisión y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Tanto la detenida como el material incautado quedaron a disposición de la Justicia Federal para continuar con la investigación.

En pleno centro con droga

Un presunto dealer fue detenido en pleno microcentro de San Juan durante un procedimiento de rutina realizado por personal de la Policía Federal Argentina (PFA). El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle 25 de Mayo y Jujuy, en la Capital, y generó revuelo entre los transeúntes que circulaban por la zona.

Según informaron desde la Delegación San Juan de la PFA, agentes del Servicio de Unidad Operativa Federal (SUOF) realizaban recorridas preventivas cuando detectaron a un hombre en actitud sospechosa. Al interceptarlo y entrevistarlo, decidieron realizarle un palpado de urgencia para descartar que portara algún elemento ilícito.

Durante la requisa, encontraron varios envoltorios con marihuana, claramente fraccionada y lista para la venta, según indicaron fuentes cercanas al operativo. “La disposición del material sugiere que estaba preparado para su comercialización inmediata”, detallaron.

El detenido es mayor de edad, aunque su identidad no fue revelada oficialmente. Fue trasladado a la sede policial para el cumplimiento de las diligencias judiciales de rigor y quedó vinculado a una causa federal por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.