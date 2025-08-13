La mañana de este martes se vio sacudida en Rawson por un grave siniestro vial que dejó a una estudiante de 14 años internada en estado delicado. El hecho ocurrió pasadas las 7, sobre la avenida España, cuando la adolescente descendió de un colectivo y se dirigía hacia la Escuela EPET N° 3.

En ese momento, fue impactada por una motocicleta Rowser 200 cc conducida por Kevin Vera, un policía de 30 años que presta servicio en el Cisem 911. La violencia del choque provocó que la menor sufriera fracturas en la clavícula y el húmero, además de una rotura de bazo, lo que obligó a una cirugía de urgencia en el Hospital Dr. Guillermo Rawson. Su madre la acompañó durante el traslado realizado por una ambulancia de Fénix Salud.

El conductor de la moto también cayó al asfalto y presentó politraumatismos y escoriaciones, aunque de menor gravedad. En su declaración preliminar, afirmó que la estudiante habría cruzado delante del colectivo del que acababa de bajar, impidiéndole advertir su presencia y frenar a tiempo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 6ª, con la supervisión de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron peritajes y tomaron testimonios para determinar la mecánica del siniestro y establecer responsabilidades.