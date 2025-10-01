Un grave incendio ocurrido el pasado lunes alrededor de las 11:30 de la mañana dejó sin nada a una familia de Capital. El siniestro se desató en una vivienda ubicada en Sargento Cabral 2224 oeste, cuando una falla eléctrica provocó el fuego que rápidamente consumió casi todo el interior de la casa.

La damnificada, Eliana Pierri, relató con angustia la situación: “Quedamos con lo puesto. Mis hijos salieron bien, pero perdimos todo: ropa, camas, heladeras. Lo que más necesito son materiales de construcción, puertas, ventanas, roperos y cualquier cosa que se pueda donar, porque la verdad que hemos quedado sin nada”.

Pierri, que tiene a su cargo dos hijos de 10 y 6 años, explicó que por el momento los menores están siendo cuidados por familiares. “Mi hija más grande está con mi hermana y mi hijo con su padre. Acá no se puede habitar más la casa. Es una vivienda prestada y se están solidarizando para ver si me construyen una pieza. Hay que construir todo de nuevo”, contó.

Desde el Gobierno provincial y el municipio recibieron ayuda inicial con materiales básicos, aunque la reconstrucción de la vivienda todavía depende de la solidaridad de la comunidad.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias elipierri (a nombre de Eliana Pierri) o comunicándose al celular 2645850502.