Actualmente una familia sanjuanina se encuentra atravesando una compleja y horrenda situación. Debido a un incendio, no sólo perdieron todas sus pertenencias si no que su vivienda quedó inhabitable.

Los afectados son los integrantes de la familia Videla Tapia, quienes residían en un domicilio situado sobre la calle Costa Canal, en 25 de Mayo. Desde allí, alrededor de las 08:20, la madre salió con su pequeño de 5 años para llevarlo a la escuela.

Según lo que informó el medio El Bastón, cuando la mujer regresó se encontró con su hogar transformado en una bola de fuego. Por esta situación sus vecinos ya habían llamado al 911 pero, a pesar del esfuerzo de los bomberos, no se pudo rescatar absolutamente nada.

Si bien por fortuna nadie salió herido, no hubo nada que quedara utilizable. Por el momento se cree que las llamas se habrían originado por un cortocircuito en un lavarropas, el cual había quedado encendido cuando la mujer salió.