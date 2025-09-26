Un siniestro vial ocurrido en Rawson generó preocupación, aunque afortunadamente no terminó en una tragedia. El hecho tuvo lugar cuando un automóvil Volkswagen Gol blanco perdió el control y terminó impactando de lleno contra un árbol ubicado al costado de la calle Aguilera.

El vehículo mencionado era guiado por Jordan Gonzalo, quien llevaba de acompañante a su pareja, Beatriz Rodríguez, y la hija de ambos, una niña de menos de un año. Según las declaraciones del conductor, todo se desencadenó por un desperfecto mecánico.

Esta situación provocó que el rodado se cruzara de carril y terminara incrustado contra un árbol. Pese al fuerte impacto, la situación no pasó a mayores. Tanto el conductor como sus acompañantes resultaron prácticamente ilesos.

El servicio de emergencias 107 acudió al lugar y constató que ninguno de los ocupantes presentaba heridas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.