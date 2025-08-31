Una joven mamá y su hija de dos meses se quedaron sin luz por un cortocircuito

Una joven madre de 25 años, Emilce Jaqueline Ochoba, y su bebé de dos meses se vieron afectadas por las recientes lluvias que provocaron un cortocircuito en su vivienda, dejándolas sin servicio eléctrico. Ante la precaria situación, la mujer solicitó que las evacuen a un lugar con electricidad para garantizar la seguridad de la menor, informó la Policía de San Juan.

Según reportó la Comisaría 10°, el incidente no comprometió la estructura del inmueble, por lo que no existe riesgo de derrumbe, ni tampoco se registraron daños en muebles o electrodomésticos. No obstante, la falta de energía eléctrica representa una complicación, especialmente para la salud de la bebé.

Si bien el municipio no dispone de un centro de evacuación, se comprometió a asistir a la familia en las próximas horas. Mientras tanto, Ochoba y su hija fueron alojadas temporalmente en la casa de una vecina, Florencia Paula Huerta, quien sí cuenta con suministro eléctrico.

Se espera que el personal municipal evalúe la situación durante la mañana y brinde una solución a la familia afectada, con la esperanza de que el clima mejore y se pueda restablecer el servicio eléctrico en la zona.