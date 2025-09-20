En horas de la tarde de este sábado, un incendio consumió por completo una vivienda ubicada en el barrio Alto Verde de Villa Calingasta. Afortunadamente, no se registraron heridos, pero las pérdidas materiales son totales, dejando a una joven pareja y a su hija de tres años sin hogar, según informó Radio Manantiales.

El fuego, que se propagó rápidamente, dejó la casa en ruinas. Al momento del siniestro, la familia se encontraba dentro, pero logró salir a tiempo.

En el lugar del hecho, trabajaron de manera coordinada distintas entidades para controlar la situación y asistir a la familia afectada. El operativo incluyó personal de la Municipalidad de Calingasta, delegación Villa Calingasta, Bomberos de Barreal, personal del Hospital Cantoni y efectivos de la Comisaría 16.

El comisario Pablo César Escobar, a cargo de la seccional y presente en el lugar, brindó declaraciones a Radio Manantial, confirmando la magnitud de los daños y el trabajo en conjunto de las fuerzas de emergencia.

La comunidad y las autoridades locales se movilizaron para brindar ayuda a la familia, que perdió todas sus pertenencias en el siniestro.

Incendio en Pocito

Un incendio forestal de grandes proporciones causó daño en el tendido eléctrico y dejó sin energía a una parte de Pocito. Ahora la empresa proveedora de electricidad deberá trabajar para restituir la conexión.

De acuerdo a las primeras informaciones a las que pudo acceder este medio, el incendio en cuestión ocurrió la zona de Mendoza y Calle 15. Una zona con gran cantidad de viviendas cercanas.

En este lugar se quemaron al menos una docena de palmeras, algunos otros ejemplares de árboles y una gran extensión de pastizales. Si bien las llamas se propagaron en una extensa zona, no hubo que lamentar heridos ni daños en viviendas o propiedades.

Los bomberos voluntarios de Pocito tuvieron que trabajar hasta entrada la noche para poder terminar con las llamas que se extendieron con rapidez en la vegetación seca del lugar.