Un siniestro se registró en la madrugada de este sábado en calle San Luis, entre Tucumán y Av. Rioja, en Capital. Un Peugeot 208, que circulaba de este a oeste, perdió el dominio antes de llegar a calle Tucumán y colisionó contra el cordón de la vereda norte y una camioneta Nissan Frontier estacionada.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 2° se encontró con Jorge Laciar, quien indicó que la conductora sería su sobrina de 22 años, acompañada por una amiga. Ambas se retiraron del lugar y la conductora se dirigió a una clínica privada, negándose a brindar datos de la misma. La propietaria de la camioneta confirmó que las jóvenes no presentaban lesiones graves y recuperó su vehículo.

El hecho continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y causas del siniestro.