En un nuevo hecho de tentativa de hurto, personal policial de la Comisaría 27° aprehendió a una mujer de 69 años en el interior del Hiper Libertad, ubicado en la provincia de San Juan. La mujer fue identificada como Rosa Lilian Ávila.

El episodio ocurrió cuando vigiladores privados del local comercial detectaron, a través del sistema de cámaras de seguridad, que la mujer ocultaba diversos productos entre sus pertenencias con la aparente intención de salir del local sin abonarlos. Ante esto, se dio aviso inmediato a la Policía, que intervino rápidamente en el lugar.

Entre los efectos que intentaba sustraer se encontraban:

1 pantalón de jeans

2 tinturas para el cabello

1 jabón de tocador

1 edulcorante

1 crema con ácido hialurónico

1 gel íntimo

1 pasta dental

1 crema facial

Tras su aprehensión, la mujer fue trasladada a la dependencia policial, y la causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, donde se inició el proceso correspondiente por tentativa de hurto.

Desde las autoridades recordaron la importancia del sistema de vigilancia electrónica en comercios, que permite prevenir y actuar con rapidez ante hechos delictivos.