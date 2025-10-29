Por la tarde del pasado martes 28 de octubre, una conocida locutora sanjuanina protagonizó un impactante hecho vial. Se trata de Elena Balmaceda, quien conducía un automóvil con el que terminó impactando a una camioneta.

El episodio se dio alrededor de las 14:00, cuando Balmaceda guiaba un Renault Sandero de color rojo por la calle Pedro de Valdivia. La mujer avanzaba de oeste a este con normalidad, hasta que intentó cruzar Periodistas Sanjuaninos.

En ese momento impactó de forma frontal contra el costado izquierdo de una Ford Ranger, la cual era guiada por un hombre de 61 años llamado Miguel Alberto González. Este conductor llevaba de acompañante a su hijo menor de edad.

Ante esta situación personal del 107 se hizo presente, confirmando que el menor sufrió un corte en la cabeza. Finalmente la Balmaceda fue trasladada al hospital Rawson, pero por precaución ya que no sufrió lesiones gravedad.