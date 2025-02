Un video comenzó a circular en las últimas horas, mostrando la aprehensión de dos jóvenes hermanos en la Comisaría 16 de Villa Calingasta. La madre de los detenidos brindó declaraciones radiales a medios locales, denunciando abusos por parte de la policía y un procedimiento irregular.

Según relató la mujer, los hechos sucedieron el domingo pasado, cuando sus hijos Arnaldo (27) y Lucas (18) se encontraban vendiendo comida junto a una compañera para recaudar fondos. En un momento dado, ambos decidieron dirigirse a la plaza para comer algo. Ambos llegaron en moto, estacionaron y se sentaron a comer.

Poco después de arribar a la plaza, tres efectivos policiales se acercaron y pidieron la documentación de la moto. El hermano más joven, Lucas, cuestionó el procedimiento, ya que la moto estaba estacionada. La madre relató lo que otros testigos le comentaron: "Ellos se paran , directamente lo gritan y lo tratan mal", sostuvo la madre sobre el momento en que empezó el enfrentamiento, asegurando que hay filmaciones del momento que aún no pudo ver.

Tras la discusión con los oficiales, Lucas fue detenido y llevado al interior de la dependencia que se encuentra a pocos metros de la plaza. Al ver esto, su hermano mayor Arnaldo intervino para preguntar los motivos de la detención. Según la madre, en ese momento fue reducido violentamente por los policías, como lo muestra una de las filmaciones.

"Como se ve en el video, él va saliendo y lo empujan para adentro. Le dicen que por qué lo detienen si en ningún momento agredió, solo preguntó", relató por radio. La mujer también manifestó su preocupación porque su hijo Lucas sufre de asma y no recibió atención médica inmediata.

Además, denunció que su hijo Andrés recibió golpes de puño y patadas: "De acuerdo a lo que veo en el video, le pegaron en la cabeza, en las costillas y en el hombro", aseguró. Luego de la detención, Andrés fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica, pero la madre no pudo acceder al informe clínico. "Quise sacarle una foto al informe y no me lo permitieron", reclamó.

En cuanto a la situación judicial, la mujer expresó su incertidumbre sobre la liberación de sus hijos: "En el Juzgado de Paz me dijeron que están esperando los antecedentes, lo que puede demorar hasta 12 horas", explicó.

Actualmente, la madre se encuentra en Barreal esperando novedades y exige la liberación inmediata de Lucas y Arnaldo para trasladarlos al hospital, agregando que su hijo mayor le contó que está muy golpeado: "Lo acabo de ver y me dice que le duele la costilla y las piernas", concluyó la mamá.