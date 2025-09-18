Un grave accidente de tránsito se registró este martes en el departamento 25 de Mayo, cuando una médica cordobesa de 61 años perdió el control de su vehículo y volcó en plena Ruta Nacional 20. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 445, en el tramo que une El Encón con Las Trancas.

La conductora, identificada como María Fuentes, viajaba sola a bordo de un Chevrolet Classic blanco cuando, por razones que aún se investigan, se salió de la calzada y el auto terminó volcado.

Efectivos del puesto de tránsito de El Encón, el cabo primero David Díaz y el agente Guido Díaz, fueron los primeros en llegar al lugar y constataron que la mujer presentaba heridas. De inmediato solicitaron asistencia médica.

El enfermero Juan Quiles, al frente de la ambulancia de El Encón, le practicó las primeras atenciones en la ruta y dispuso su traslado urgente al Hospital Rawson. Allí quedó internada bajo observación, aunque en principio las lesiones no serían de gravedad.

La magnitud del accidente motivó que la UFI Delitos Especiales interviniera en el caso. El fiscal de turno ordenó las pericias correspondientes para determinar si el vuelco se produjo por una maniobra accidental o si en el hecho estuvo involucrado otro vehículo.