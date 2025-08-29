Una moto chocó contra un auto muy lujoso en Capital

Por la mañana de este viernes 29 de agosto, el departamento Capital se convirtió en el escenario de un siniestro vial. El mismo fue protagonizado por una motocicleta de gran tamaño que impactó a un automóvil lujoso.

La secuencia en cuestión se dio sobre la calle Mitre. Por allí circulaba un auto color gris de la reconocida marca BMW que, al pasar la intersección con la calle Catamarca, se dispuso a ingresar a una playa de estacionamiento.

Justo en ese momento el rodado fue impactado por una moto modelo TVS Raider de color azul y blanco. El conductor de la misma terminó tendido en el suelo, manifestando fuertes dolores corporales.

A raíz de este motivo, el motorista tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital Dr. Guillermo Rawson con algunos golpes. Sin embargo, su cuadro no revestiría gravedad.