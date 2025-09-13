El viernes a las 14:35 se produjo un accidente en calle Sarmiento, antes de calle La Laja, en Albardón. Una motocicleta policial Honda Twister, conducida por un cabo numerario de la Unidad Policial de La Cañada, circulaba de oeste a este y, al intentar sobrepasar una camioneta, impactó de frente contra un Fiat Palio que venía en sentido contrario.

El choque provocó heridas en el motociclista y los ocupantes del auto, además de golpear a dos transeúntes que esperaban el colectivo. Todos fueron trasladados por la ambulancia interna 111 a centros de salud, donde se aguardaban los informes médicos sobre la gravedad de las lesiones.

El caso quedó a cargo de la Comisaría 18° y se continúa con la investigación para esclarecer la dinámica del accidente y las responsabilidades de los involucrados.