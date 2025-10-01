Un siniestro vial se registró en la tarde de este miércoles en Santa Lucía y dejó como saldo a una mujer de 73 años herida. El hecho ocurrió alrededor de las 18:15 en la intersección de calles Sarmiento y Aberastain, cuando una peatona fue embestida por un automóvil.

De acuerdo con el informe de la UFI Delitos Especiales, la víctima fue identificada como Cristina Tello, de 73 años, quien al momento del accidente cruzaba la calle Sarmiento de norte a sur. En esas circunstancias, fue alcanzada por un Chevrolet Ónix, conducido por Juana Navarro, de 72 años, que circulaba en dirección de este a oeste.

Tras el impacto, personal de emergencias médicas asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Rawson, donde ingresó consciente. Según testigos, presentaba un golpe en la cabeza con una herida cortante a la altura de la ceja.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 5ª, siendo la primera interviniente la agente Micaela Agüero. El hecho quedó bajo la investigación del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.