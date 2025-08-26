Un intento de hurto fue frustrado en la tarde de este lunes en el Café América de Rivadavia, ubicado en calle Calívar, cuando personal de la Policía Comunal fue alertado por un presunto ilícito dentro del comercio.

Según informaron desde la Policía, la encargada del local advirtió que dos mujeres se comportaban de manera sospechosa y dio aviso inmediato a los efectivos. A través de las cámaras de monitoreo interno, se constató que una de ellas ocultaba mercadería sin intención de pagarla.

Ambas mujeres se dirigieron a las cajas y abonaron únicamente los productos que llevaban en el carrito de compras, mientras que los artículos escondidos quedaron sin registrar. Ante esta situación, el personal policial intervino e identificó a las sospechosas.

Finalmente, una de ellas, Carina Díaz, fue aprehendida por intento de hurto y trasladada a la dependencia policial. La causa quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que dispuso las medidas correspondientes.