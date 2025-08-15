Una situación alteró la tranquilidad del departamento Rawson durante el pasado jueves 14 de agosto. Lo que sucedió fue que una mujer entró a un maxi kiosco y atacó a la trabajadora que estaba atendiendo para robarle productos.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, esta situación sucedió en Villa Krause. Allí, una joven de 25 años de edad se estaba encargando de la atención al público en un kiosco ubicado en las calles Alvear y Quiroga.

En ese contexto, una ciudadana que parecía una compradora como cualquier otra ingresó al local. Sin embargo, esta persona se abalanzó sobre ella y empezó a propinarle golpes de puño hasta reducirla. Luego de esto, tomó dos escobillones que estaban a la venta para luego darse a la fuga.

En ese contexto, efectivos de la comisaría 6.ª que se movilizaban en un patrullero pudieron interceptarla, concretando su detención. En ese momento, la identificaron como Andrea Verónica Godoy, de 39 años de edad, la cual quedó privada de su libertad y a disposición de Flagrancia.