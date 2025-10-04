Una joven de 22 años que fue identificada como Camila Nicole Bajinay murió durante la madrugada de este sábado en el interior del barrio Echeverría. De acuerdo a las primeras informaciones, ya hay un sospechoso detenido por este crimen.

Se cree que la fallecida se vio envuelta en medio de una gresca entre vecinos. Todo habría empezado con golpes e insultos,.hasta que alguien sacó un arma y empezó la balacera.

En medio de la confusión, la chica Bajinai recibió una bala en la sien derecha, a centímetros de la oreja. Esta grave herida le causó la muerte a la joven.

Tras el enfrentamiento que terminó en tragedia, la Policía detuvo a un hombre que sería el autor del disparo que mató a Nicole.

Se trata de un hombre identificado por las autoridades como Juan Carrizo. Este hombre fue sorprendido caminando por unos techos del vecindario. La policía cree que estaba intentando huir.

Los investigadores informaron que el sospechoso vestía una campera blanca, pantalón jean y gorra celeste. Además los efectivos encontraron un arma de fuego en una casa cercana. Por eso creen que el autor del crimen disparó y arrojó el arma de la que aún se desconoce el calibre.

Tras el disparo, la ambulancia del 107 llevó a la herida a Urgencias del Rawson en donde confirmaron el fallecimiento de la joven.

Intervinieron en este caso efectivos de la Comisaría Segunda de Concepción, junto al fiscal de turno, Francisco Micheltorena, de la UFI Delitos Especiales. Además intervinieron las brigadas de la UFI Delitos Especiales, la Central de Policía y el Comando Radioeléctrico, todos ayudaron a contener la bronca de los vecinos tras la muerte de la chica.