Una mujer murió tras un brutal accidente en plena Ruta 40, cerca del autódromo del Villicum. De acuerdo a las primeras informaciones, la tragedia se produjo después de que dos autos chocaron de frente.

Siempre de acuerdo a las primeras informaciones, este siniestro vial fatal ocurrió en a unos siete kilómetros el norte del Villicum en una zona de badenes.

Por esta zona circulaban dos rodados. Una camionera Eco Sport que venía desde Jáchal al centro, es decir de norte a sur. Además, por allí circulaba un auto Gol Trend que circulaba en dorección contraria desde el centro hacia el norte de la provincia.

Se cree que la Eco Sport intentó pasar a un auto que venía delante de ellos y por eso se cambió de carril, justo en ese momento se topó en el carril contrario con el auto Gol.

De acuerdo a las primeras observaciones en el lugar, los dos conductores hicieron maniobras para evitarse, igualmente, los dos terminaron chocando y cayendo afuera de la ruta.

En la Eco Sport viajaban tres ocupantes. El conductor sobrevivió, su mujer fue trasladada de urgencia al hospital y la madre del conductor, murió tras el brutal impacto.

Tras el siniestro, la Policía armó un operativo para controlar el tránsito en la zona y evitar otros posibles siniestros.