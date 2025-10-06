La ciudad de Neuquén permanece en vilo por la desaparición de Azul Mía Natasha Semeñenko, una empleada estatal de 49 años cuyo paradero es desconocido desde el jueves 25 de septiembre, fecha en la que pidió licencia laboral para celebrar su cumpleaños.

Según el relato de sus compañeras, Azul fue vista por última vez el miércoles 24, entre las 15 y las 15.30, al finalizar su jornada laboral. Al día siguiente, asistió a un turno médico, pero no volvió a ser localizada. La alarma se encendió el viernes 26, cuando faltó a otra consulta médica y tampoco se presentó a trabajar.

“La llamábamos y no atendía. Es un comportamiento raro. Ella no falta y es muy responsable”, contó Juliana Calvo, compañera de Azul, en diálogo con TN.

Tras la denuncia radicada en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, la Policía fue hasta el domicilio de Semeñenko —donde vivía desde hacía dos meses— y se encontró con un escenario inquietante: la puerta estaba cerrada con llave, las hornallas de la cocina encendidas desde hacía varios días, la casa desordenada y los gatos solos.

Los animales quedaron al cuidado de una vecina. Además, la investigación confirmó que no hubo movimientos en sus cuentas bancarias ni registros en cámaras de seguridad de la zona, debido a la falta de dispositivos instalados.

Dos vecinas afirmaron haber visto a Azul la noche del sábado, vestida con pantalón blanco ajustado, sweater negro tipo pupera, tacos y una cartera marrón, aunque hasta el momento no se encontraron imágenes que confirmen ese dato.

Compañeras de trabajo y vecinos realizaron pegatinas de carteles con su foto en el barrio. “Azul es muy reservada con su vida personal, pero si algo le pasaba, nos lo hubiera dicho. Llegaba al trabajo y no notábamos nada raro en ella”, recordó Calvo.

La búsqueda quedó a cargo de la Comisaría 2°, pero hasta ahora no hay pistas firmes sobre el paradero de la mujer.

Rasgos de Azul Semeñenko

Edad: 49 años

Altura: 1,73 metros

Complexión: delgada

Tez: blanca

Cabello: teñido de rojo en los días previos a su desaparición

Sus allegados la describen como una persona “alegre, excéntrica, que siempre saludaba y llamaba la atención por su energía”.