Una mujer policía se salvó de una muerte horrenda después de que su ex pareja intentó incendiar el auto en el que ella se encontraba. Este hecho ocurrió en 25 de Mayo el agresor fue detenido poco después del incidente.

De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima estuvo cumpliendo con sus funciones como efectivo policial y al salir subió su auto para dirigirse a su domicilio. En un momento del recorrido la interceptó su ex pareja quien se subió al vehículo.

Se cree que el interior del auto ambos tuvieron una discusión hasta que llegó un momento en el que el hombre se bajó del vehículo y roció todo el auto en el que estaba la mujer con nafta o algún otro líquido que parecía flamable.

Este hecho fue observado por la gente de la zona en la que se encontraba la pareja que llamó de inmediato 911 y puso resguardo a la joven.

En cuestión de minutos, llegaron los efectivos de la Policía de San Juan quienes dieron con el presunto agresor quien fue detenido.

Este hombre ya fue trasladado a la Comisaría Novena de Caucete a la espera de que la Justicia defina las acciones a seguir y qué sanción le cabe por este hecho de violencia.

Tras conocerse esta agresión se supo que no es la primera vez que este hombre agrede o lesiona a la mujer. Incluso trascendió que ya había una orden de una orden perimetral que impedía que este hombre se acercara a la mujer. Finalmente el agresor violó esta disposición, se acercó a ella y volvió a intentar lastimarla.