Una insólita confusión bancaria terminó en una causa judicial en Cipolletti, Río Negro, luego de que una mujer recibiera por error una transferencia de más de $7.300.000 en lugar de $73.567, monto correspondiente a una cuota alimentaria.

El hecho ocurrió el 23 de abril pasado, cuando la representante legal de una empresa de ingeniería debía realizar el depósito habitual a la cuenta del Banco Patagonia de la beneficiaria. Sin embargo, según informó el Ministerio Público Fiscal, un error involuntario del sistema multiplicó por cien el monto, enviando una cifra millonaria.

La fiscal del caso explicó durante la audiencia que “por un error involuntario se transfirió la suma de $7.356.734. Al advertir el error de manera inmediata se intentó revertir la situación sin resultados positivos”.

En los días siguientes, la empresa realizó varios intentos por recuperar el dinero, enviando comunicaciones y finalmente una carta documento el 5 de agosto, en la que otorgaba 48 horas para devolver el excedente. Sin embargo, pese a los reclamos, la mujer no restituyó la suma ni respondió al requerimiento, motivo por el cual fue imputada por retención indebida.

La fiscalía encuadró la conducta en el artículo 173 inciso 2° del Código Penal, que sanciona la apropiación o retención indebida de dinero ajeno. “El dinero fue transferido de manera legítima, pero bajo un título que generaba la obligación de devolución”, explicó la representante del Ministerio Público.

Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran el comprobante de transferencia, la denuncia de la empresa, el acuerdo de cuota alimentaria, los movimientos bancarios y la carta documento enviada.

Durante la audiencia, la defensora pública de la acusada aceptó la formulación de cargos, y la jueza de Garantías dio por acreditada la imputación. La mujer, al hacer uso de la palabra, reconoció la acusación y manifestó su intención de devolver el dinero, aunque aclaró que no cuenta con la totalidad de la suma.

El delito de retención indebida prevé penas de uno a seis años de prisión, dependiendo del perjuicio económico causado. Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación, y la mujer busca llegar a un acuerdo de restitución para evitar mayores consecuencias judiciales.