Un episodio violento en un hogar de Capital dejó a una mujer en estado severo tras un accidente con un calentador casero. El suceso se registró durante la madrugada en una casa ubicada en un barrio periférico de la ciudad, donde la víctima manipulaba un dispositivo de calefacción improvisado que terminó estallando.

Según fuentes policiales y testimonios recogidos en el lugar, la joven —cuya identidad aún no fue difundida oficialmente— habría intentado usar el artefacto para cocinar o calentar alimentos. En esas circunstancias, el calentador desprendió una llama repentina que alcanzó su cuerpo, provocando quemaduras extensas en distintos sectores.

Los servicios de emergencia la trasladaron de urgencia a un hospital de la zona. Allí los médicos informaron que la mujer presenta quemaduras de tercer grado, afectando aproximadamente el 50 % de su superficie corporal, y permanece en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Personal de bomberos y de la Policía Científica acudió al domicilio para relevar la escena, recabar pruebas e intentar reconstruir el mecanismo del accidente. Además, se tomaron testimonios de los vecinos para determinar si hubo advertencias previas o si el artefacto presentaba fallas evidentes.

Desde las autoridades locales se alertó sobre los riesgos asociados al uso de calefactores caseros, especialmente aquellos construidos sin controles de seguridad adecuados. Insisten en que estos aparatos pueden generar explosiones, fugas o incendios que dañen gravemente a las personas.